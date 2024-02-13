После множества покушений Премьер-министр Российской империи (1906-1911) Петр Столыпин завещал похоронить себя там, где погибнет. В результате местом его захоронения стала Киево-Печерская лавра, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поэтому, подчеркнул он, предложение Украины обменять останки политика «на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев» — это кощунство, противоречащее последней воле усопшего.

«Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, это предложение вновь доказывает, что неонацистский киевский режим уничтожает историю и память своего народа и не испытывает уважение к тем, кто жертвовал собой ради их жизни.

«Когда мы говорим, что одна из целей СВО — денацификация, борьба с нацизмом, многие теперь поймут, о ком идёт речь», — уверен председатель Госдумы.

Он отметил, что в скором времени Киев начнет предлагать «обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая страну от фашизма». Таким образом, будет разрушено и переписано все, что когда-то было на Украине. Истории, языка и веры это уже коснулось.

«Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины», — заключил Володин.

Напомним, что внести останки Столыпина в обменный фонд с Россией предложил директор музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.