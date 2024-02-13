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Володин назвал кощунством предложение Киева об обмене останков Столыпина
После множества покушений Премьер-министр Российской империи (1906-1911) Петр Столыпин завещал похоронить себя там, где погибнет. В результате местом его захоронения стала Киево-Печерская лавра, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Поэтому, подчеркнул он, предложение Украины обменять останки политика «на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев» — это кощунство, противоречащее последней воле усопшего.
«Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно», — написал он в своем телеграм-канале.
По мнению Володина, это предложение вновь доказывает, что неонацистский киевский режим уничтожает историю и память своего народа и не испытывает уважение к тем, кто жертвовал собой ради их жизни.
«Когда мы говорим, что одна из целей СВО — денацификация, борьба с нацизмом, многие теперь поймут, о ком идёт речь», — уверен председатель Госдумы.
Он отметил, что в скором времени Киев начнет предлагать «обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая страну от фашизма». Таким образом, будет разрушено и переписано все, что когда-то было на Украине. Истории, языка и веры это уже коснулось.
«Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины», — заключил Володин.
Напомним, что внести останки Столыпина в обменный фонд с Россией предложил директор музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.
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