Володин назвал депутата из Татарстана среди самых активных в Госдуме РФ

Депутат от Нижнекамского округа, председатель думского Комитета по контролю Олег Морозов наиболее активно работал в зале пленарных заседаний в марте. Об этом сообщил Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин.

«Олег Морозов, Евгений Марков, Елена Драпеко», — перечислил Володин, отвечая на вопрос о самых активных членах нижней палаты Федерального Собрания. Текст интервью Володина опубликован на официальном сайте Госдумы РФ.

Ранее Олег Морозов выступил содокладчиком по теме ограничения роста цен на внутреннем рынке. В частности, он предложил внести изменения в федеральное законодательство в части предельных отпускных цен на социально значимые товары и лекарства.

Кроме того, в марте Морозов доложил в нижней палате парламента о ходе работе думской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. Также он выступил содокладчиком на правительственном часе с участием вице-премьера Правительства РФ Александра Новака. Депутат от Татарстана предложил увязать тарифы на энергоресурсы с антикризисной политикой и выполнением социальных обязательств государства рассмотреть вопрос стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей.