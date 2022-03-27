Володин напомнил об индексации соцпенсий на 8,6% в апреле

В апреле социальные пенсии россиян будут проиндексированы на 8,6%. Об этом и других социально значимых законах, вступающих в силу 1 апреля, в своем Telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его данным, индексация соцпенсий затронет 4 млн человек. «Это не единственные меры поддержки наших граждан. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Президент России [Владимир Путин] подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — подчеркнул он.

Кроме того, со следующего месяца начнет действовать закон, по которому подросткам от 14 лет разрешается самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Благодаря личному кабинету они смогут заходить в электронный дневник, увидеть оценки и узнать о поступлении в учебное заведение.

Также с 1 апреля будет упрощено получение соцподдержки, а также вступит в силу закон о введении уголовной ответственности за фейки о госорганах РФ за рубежом.