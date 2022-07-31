Володин напомнил о законах, которые вступят в силу в августе

Со следующего месяца в России вступят в силу ряд законов, касающихся пенсий, ФНС и оружия. Об этом в Telegram-канале Госдумы рассказал спикернижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Так, первое из нововведений относится к работающим пенсионерам.

«Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году», — напомнил он.

Также с августа россияне смогут встать на учет как самозанятые через портал госуслуг. Услуга доступна и гражданам стран ЕАЭС, из ДНР и ЛНР.

С августа Федеральная налоговая служба сможет передавать данные гражданина третьим лицам, если сам налогоплательщик дал на это разрешение.

Вступят в силу и изменения в законе об оружии, касающиеся условий приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Кроме того, в стране начнет действовать запрет на коллекционирование оружия для тех, кто не имеет прав на его покупку.