Володин напомнил о первых законах, вступающих в силу в 2024 году

С 1 января в стране вступят в силу несколько новых социально ориентированных законов. О том, каких изменений стоит ожидать в начале 2024 года, рассказал в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«В уходящем 2023-м Государственная Дума приняла 694 закона. Каждый четвертый (всего 172) — социально ориентированный. Помощь людям, решение социальных вопросов — безусловный приоритет», — напомнил он.

Так, с 1 января в России на 18,5% вырастет минимальный размер оплаты труда. Мера инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Володина, изменения затронут не только заработные платы 5 млн граждан, но и размеры многих пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

На 7,5% увеличится размер пенсий неработающих пенсионеров.

Также с начала года для родителей, вышедших на работу после того, как ребенку исполнилось полтора года, сохранят выплату пособия по уходу за ним. Таким образом, выплата станет дополнительной поддержкой для таких семей.

Кроме того, вступает в силу ряд других законов:

— о занятости, систематизирующий меры господдержки с учетом новых вызовов;

— ряд изменений, касающихся материнского капитала: уточнение списка его получателей (родители с российским гражданством, а также жители новых регионов), целей, на которые можно использовать, а также индексация, которая произойдет 1 февраля.

— о бессрочном праве на получение кредитных каникул;

— об освобождении ряда выплат от НДФЛ;

— о льготной ставке НДС для детских товаров;

— о предоставлении социальных и страховых пенсий в беззаявительном порядке;

— о повышении социальных и налоговых вычетов;

— о программе долгосрочных сбережений граждан.