Володин напомнил британцам поговорку о «долго запрягающих русских»

Денонсация соглашения о рыболовстве с Великобританией, подписанного еще в 1956 году, стала ответом России на почти 2000 санкций. Почему это решение было необходимо, объяснил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что соглашение было принято первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в одностороннем порядке — то есть СССР, а затем Россия ничего не получали взамен. В то же время только за 2023 год британцы выловили из Баренцева моря 566 тысяч тонн трески и пикши. Это 40% их «рыбного стола», уточнил Володин.

«Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, — можем. Наш Президент принял решение расторгнуть договор 1956 года. Депутаты его единогласно поддержали. Политика — это поступки и решения. С Горбачевым — потеряли страну, а с Путиным — ее обрели: Крым вернулся в Россию, защитили наших братьев в Донбассе и Новороссии, а сегодня возвратили природные богатства», — написал председатель Госдумы.

Принятое решение, объяснил он, позволит российским рыбакам добывать больше рыбы. Таким образом, она станет доступнее для граждан РФ.

«А англичанам надо учить пословицы: русские долго запрягают, но быстро ездят», — подытожил Вячеслав Володин.

О денонсации договора стало известно накануне. Инициировал ее Президент России Владимир Путин.