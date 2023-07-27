Володин: Многие страны откажутся покупать западное оружие после неудач на Украине

Фото: официальный сайт Госдумы России

Продолжающиеся поставки западного оружия на Украину не смогут повлиять на ход российской спецоперации. Более того, неудачи ВСУ показали неэффективность американского и европейского «вундерваффе» («чудо-оружия») и заставят многие страны отказаться от его покупки, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В ходе Великой Отечественной войны Гитлер и Геббельс с целью пропаганды ввели понятие „вундерваффе“ („чудо-оружие“). С его помощью они убеждали свою армию и, главное, самих себя, что новые виды вооружения помогут им победить. Результат всем известен: фашистам это не помогло. Похожая ситуация сегодня», — напомнил он в своем телеграм-канале.

В качестве подобной «панацеи» сначала позиционировались гаубицы М777, РСЗО HIMARS, а затем танки Leopard и Bradley. Теперь, как полагает Запад, решить «все проблемы» Зеленского могут помочь истребители F-16.

Однако и это «вундерваффе» постигнет та же судьба — оно будет уничтожено российскими военными и не сможет изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

«P.S. Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя», — резюмировал Володин.