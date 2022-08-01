Володин: Конфликт в Косово обостряют США с целью ослабить отдельные страны

В обострении ситуации на административной линии Сербии и самопровозглашенной республики Косово виноваты США, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, Вашингтон делает это с целью ослабления отдельных стран, высказывающих независимую позицию.

«Методы прежние. Ничего нового. Сначала США поддерживают националистические настроения, подкармливают их, а затем подталкивают к военным конфликтам», – цитирует его РИА Новости.

Ответственные за безопасность в Европе ООН и ОБСЕ, по мнению Володина, бездействуют. «Они должны осудить действия США, когда бомбили Югославию, молчали восемь лет, когда обстреливали ЛНР и ДНР. И сейчас закрывают глаза на преступления националистов, дорвавшихся до власти», – сказал он.

Напомним, накануне вечером ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как власти непризнанной республики заявили, что с 1 августа в регионе перестают действовать сербские документы и госномера. Полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы с севера Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали, в нескольких городах севера республики вчера вечером звучали сирены, заявлялось о выстрелах в сторону полиции. Однако после призыва США власти Косово отложили запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший волнения, на месяц.