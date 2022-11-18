Володин: Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО

Уже три раза киевские власти доказали миру, что НАТО – несостоятельный альянс, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Первый раз, по его словам, это произошло, когда над Черным морем ракетой был сбит румынский истребитель. Второй раз несостоятельность НАТО Киев продемонстрировал миру, когда выпущенный около 50 лет назад беспилотник беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории Румынии, Венгрии, Хорватии — трех стран НАТО — и взорвался в Загребе.

«Представьте, что было, если Зеленский обладал ядерным оружием», – написал Володин в своем телеграм-канале. Третьим примером он назвал инцидент с ракетой, которая ударила по Польше и «не смогла обнаружить ни одного танка», уничтожив «первый попавшийся трактор».

«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», – убежден Володин.

Напомним, 15 ноября в приграничной с Украиной польской деревне упали две ракеты, в результате чего погибли двое человек. Позднее Киев признал, что в это время в месте инцидента работали системы ПВО.