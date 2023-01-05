Володин: Изъятие ФРГ российских активов приведет к игнорированию международного права

Германия ищет себе новые проблемы долгосрочного характера. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение Правительства ФРГ передать замороженные российские активы на восстановление экономики Украины.

«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

Председатель Госдумы отметил, что как только они примут такое решение, Россия имеет право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств.

Володин подчеркнул, что мир сегодня живет в другой реальности — не только согласно Уставу ООН, но и на основе прецедентов. Он напомнил о ситуации с признанием независимости Косова.

«У США, Германии, Франции и других государств, принявших это решение, нет другого выхода, как согласиться с правом Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на самоопределение. Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми», — заявил политик.

Он подчеркнул, что изъятие денежных средств и собственности «положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным».