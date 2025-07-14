Володин: Госдума усиливает контроль за мигрантами и повышает пошлины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале сообщил о новых мерах, направленных на ужесточение контроля за иностранными гражданами, прибывающими в Россию. В ближайшее время депутаты приступят к рассмотрению ряда законопроектов, которые предусматривают введение дополнительных госпошлин для мигрантов.

Среди предложений – установление пошлины в размере 4200 рублей за выдачу или переоформление патента, а также за продление срока действия разрешения на работу. За получение дубликата этих документов или внесение в них изменений предусмотрена плата в 2100 рублей.

Кроме того, планируется ввести или увеличить пошлины за:

постановку на учет по месту пребывания,

регистрацию по месту жительства,

продление срока временного пребывания,

регистрационные действия, связанные с транспортными средствами.

По словам Володина, большинство мигрантов приезжают в Россию на заработки. Усиление административного контроля и увеличение пошлин, по мнению спикера, позволит не только пополнить бюджет, но и повысить прозрачность миграционных процессов, а также снизить уровень нелегальной миграции.

«Работу в этом направлении продолжаем», – подчеркнул Вячеслав Володин.