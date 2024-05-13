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Политика 13 мая 2024 14:07

Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Мантурова первым вице-премьером

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Госдума рассматривает вопрос об утверждении и. о. вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого замглавы правительства России. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Он также предложил провести открытое голосование насчет утверждения кандидатуры Мантурова.

«Рассматривается второй вопрос нашей повестки — об утверждении Мантурова Дениса Валентиновича первым заместителем председателя правительства РФ… Голосование предлагается провести открытое», — цитирует Мантурова РИА Новости.

Ранее кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Отметим, что в ведении Мантурова находится промышленность. Как сказал пресс-секретарь премьера Борис Беляков, повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе Президента РФ Владимира Путина.

#Денис Мантуров #Вячеслав Володин
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