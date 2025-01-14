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Володин: Госдума планирует найти меры для снижения нагрузки на школьников
Снижение нагрузки на учащихся российских школ станет одним из приоритетов работы Госдумы в весеннюю сессию. С таким заявлением на пленарном заседании нижней палаты парламента выступил ее председатель Вячеслав Володин.
По его словам, решением проблемы Госдума будет заниматься совместно с Правительством.
«Мы с вами поднимали вопрос необходимости снижения нагрузки на школьников. <...> И предлагаю также отнести к одному из приоритетов работы в ходе сессии», — цитирует Володина ТАСС.
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