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Общество 14 января 2025 14:02

Володин: Госдума планирует найти меры для снижения нагрузки на школьников

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Снижение нагрузки на учащихся российских школ станет одним из приоритетов работы Госдумы в весеннюю сессию. С таким заявлением на пленарном заседании нижней палаты парламента выступил ее председатель Вячеслав Володин.

По его словам, решением проблемы Госдума будет заниматься совместно с Правительством.

«Мы с вами поднимали вопрос необходимости снижения нагрузки на школьников. <...> И предлагаю также отнести к одному из приоритетов работы в ходе сессии», — цитирует Володина ТАСС.

#Вячеслав Володин #школьники
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