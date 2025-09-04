Володин: Госдума изучает вопрос снижения предельного числа sim-карт на человека

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

Фото: duma.gov.ru

Государственная Дума рассматривает возможность уменьшения предельного числа sim-карт, оформляемых на одного человека. Об этом рассказал спикер нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин в своем канале в Max.

«Обсуждали с вами ранее эту тему. Тогда в комментариях и опросе многие высказались за то, что предельное число sim-карт для одного человека необходимо еще снизить. Изучаем этот вопрос», – заметил Володин, напомнив об ограничении с 1 апреля максимального количества абонентских договоров 20 на одного человека.

Политик сослался на данные Роскомнадзора, согласно которым на начало августа в РФ насчитывалось 302 млн активных sim-карт. Упомянул он и о том, что в 2024 году по стране выявили 128 млн случаев недостоверности данных абонентов – втрое больше, чем в 2023-м.

Кроме того, Председатель Госдумы обратил внимание на существующую с 1 сентября возможность через портал услуг или МФЦ установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Мера призвана предотвратить оформление злоумышленниками sim-карт по паспортным данным, полученным незаконным путем.