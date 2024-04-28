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Политика 28 апреля 2024 10:39

Володин: Финляндия наказала своих граждан, закрыв границу с Россией

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Опустив железный занавес, Финляндия наказала саму себя, а не Россию. Закрытие КПП и остановка турпотока поставили крест на процветании и возможности развития ее восточных регионов, заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Туристический поток остановился, бизнес закрывается, экономику угробили собственными руками, — подчеркнул политик. — Муниципалитеты пустеют и начинают исчезать. Например, финский муниципалитет Виролахти, расположенный недалеко от границы с Россией, планируют объединить с городом Хамина в той же провинции из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов: денег нет даже на уборку улиц».

Он напомнил, что власти страны призвали ЕС выделить им 10 млрд евро на поддержку районов, которые расположены на границе с Россией.

Володин уверен, что принятое решение и его последствия олицетворяют потерю суверентитета Финляндии после получения членства в НАТО. «И кого они этим наказали?» – задал риторический вопрос он.

#финляндия #закрытие границы
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