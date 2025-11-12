news_header_top
Общество 12 ноября 2025 13:31

Володин: доходы РФ от экспорта сельхозпродукции превысили поступления от продажи оружия

Доходы России от продажи сельскохозяйственной продукции сегодня превышают поступления от продажи вооружений. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

«Вы хорошо помните, когда сельское хозяйство считали черной дырой. Сейчас у нас, если брать экспортный потенциал и средства, которые получает бюджет, – больше, чем от продажи оружия», – сказал Володин журналистам.

По его словам, российское сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост, активно внедряя новые технологии, робототехнику и системы искусственного интеллекта.

