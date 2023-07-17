Володин допустил, что Украина использовала зерновой коридор при теракте на Крымском мосту

фото: официальный сайт Государственной Думы

Украина могла использовать зерновой коридор безопасности для совершения теракта на Крымском мосту. Это, а также систематическое неисполнение российских требований лишь доказывает правильность прекращения зерновой сделки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что беднейшие страны получили лишь 2,51% продовольствия, отправленного из черноморских портов.

«Гуманитарный коридор регулярно используется для прикрытия террористических атак киевского режима: в октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру», — напомнил депутат в своем телеграм-канале.

Поэтому, заметил он, вполне допустимо, что теракт на Крымском мосту, произошедший сегодня, мог быть совершен с использованием зернового коридора. «Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей. Жертвой теракта стала семья из Белгородской области: родители погибли, девочка в больнице. Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях», — заявил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что зерновую сделку можно возобновить лишь при выполнении обязательств перед Россией и прекращения использования коридора для террористических атак.