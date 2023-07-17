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Володин допустил, что Украина использовала зерновой коридор при теракте на Крымском мосту
Украина могла использовать зерновой коридор безопасности для совершения теракта на Крымском мосту. Это, а также систематическое неисполнение российских требований лишь доказывает правильность прекращения зерновой сделки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что беднейшие страны получили лишь 2,51% продовольствия, отправленного из черноморских портов.
«Гуманитарный коридор регулярно используется для прикрытия террористических атак киевского режима: в октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру», — напомнил депутат в своем телеграм-канале.
Поэтому, заметил он, вполне допустимо, что теракт на Крымском мосту, произошедший сегодня, мог быть совершен с использованием зернового коридора. «Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей. Жертвой теракта стала семья из Белгородской области: родители погибли, девочка в больнице. Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях», — заявил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что зерновую сделку можно возобновить лишь при выполнении обязательств перед Россией и прекращения использования коридора для террористических атак.
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