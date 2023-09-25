Фото: официальный сайт Государственной Думы

Вашингтон и Брюссель проиграли в украинском конфликте. Продолжение конфликта приведет к одной из двух развязок: капитуляции Киева на условиях Москвы либо же полному исчезновению Украины. Семь фактов, подтверждающих это, привел в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что конфликт для США и ЕС обернулся «войной на истощение», которая привела к нехватке оружия и боеприпасов на Западе. Это признают многие страны, к примеру в Великобритании. А сам Президент США Джо Байден подтверждает, что поставка кассетных боеприпасов началась только потому, что Штаты больше не могут обеспечивать Украину обычными.

Второй фактор: затянувшееся противостояние заметно снизило доверие населения к западным лидерам, многие из обычных граждан негативно настроены к поставкам оружия на Украину. Из первых двух вытекает и третий аргумент — экономические проблемы в Европе и Соединенных Штатах.

Еще одно доказательства неудачи США и ЕС — провал украинского контрнаступления. В-пятых, затянувшиеся боевые действия привели к нехватке личного состава в ВСУ, в-шестых, превратили Украину в банкрота, в-седьмых, привели к демографической катастрофе — страну покинуло свыше 10,5 млн человек, а 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приняли решение войти в состав Российской Федерации. Таким образом, с 2014 года Украина лишилась более половины своего населения.

«Эти 7 фактов говорят сами за себя: либо капитуляция киевского режима на условиях Российской Федерации, либо Украина перестанет существовать как государство», — уверен Володин.