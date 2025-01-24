Володин: Для России вопрос суверенитета — это вопрос существования государства

Для России вопрос независимости представляет собой вопрос существования нашего государства. Об этом заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Учитывая размеры страны, наличие природных ресурсов, нам по определению есть от кого защищаться и что защищать», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

По мнению политика, в 1990-х годах РФ «практически потеряла суверенитет», страны Балтии «пожертвовали им в пользу Вашингтона и Брюсселя», а Украина «утратила его окончательно в 2014 году».

В связи с этим Володин выразил уверенность, что «давление со стороны США и стран Запада было всегда», так как «колониальная политика является основой их существования».

«Есть страны, которые понимают, что сохранение независимости — это возможность самим определять свою судьбу и планировать будущее. Для России это стало возможным после избрания Президентом [Владимира] Путина», — заметил политик, добавив, что именно действующий руководитель страны «начал непростой путь возрождения нашего государства и обретения им независимости».

С Путиным Володин сопоставил его белорусского коллегу — Александра Лукашенко. По его словам, «внешние угрозы» сплотили Россию и Беларусь. «Мы вместе строим Союзное государство, но каждый самостоятелен в принятии решений», — уточнил он.

В связи с этим Председатель Госдумы напомнил о предстоящих выборах Президента Беларуси, отметил, что нижняя палата Федерального Собрания направила на них своих наблюдателей, а Европейский Союз уже выразил недовольство ими.

«А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! Только теми, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народа, защищает свою страну и ее суверенитет», — заключил Вячеслав Володин.