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Ру Тат
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11 мая 2021  21:20

Володин: Для борьбы с пропагандой насилия нужно ограничить анонимность в Сети

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Ограничение анонимности в Сети может помочь в борьбе с пропагандой насилия и героизацией экстремизма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Такая инициатива прозвучала после трагедии, произошедшей сегодня в школе № 175 Казани.
Помимо этого, Володин отметил, что на систему выдачи справок для получения лицензий на оружие нужно обратить повышенное внимание, а также рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные документы.
«Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой», — подчеркнул он.

интернет Вячеслав Володин ЧП в казанской школе
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