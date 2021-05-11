Ограничение анонимности в Сети может помочь в борьбе с пропагандой насилия и героизацией экстремизма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Такая инициатива прозвучала после трагедии, произошедшей сегодня в школе № 175 Казани.
Помимо этого, Володин отметил, что на систему выдачи справок для получения лицензий на оружие нужно обратить повышенное внимание, а также рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные документы.
«Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой», — подчеркнул он.
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Володин: Для борьбы с пропагандой насилия нужно ограничить анонимность в Сети
Ограничение анонимности в Сети может помочь в борьбе с пропагандой насилия и героизацией экстремизма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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