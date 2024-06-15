Володин: Депутаты Украины начали обсуждать предложения Путина о мире

Некоторые парламентарии Верховной рады Украины начали обсуждать предложения российского лидера Владимира Путина о мире.

Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, такое решение украинских депутатов абсолютно правильное. Ведь в таком случае, они позаботятся о своих гражданах и сохранят свое государство.

Он также добавил, что на сегодняшний день Верховная Рада – это единственный легитимный субъект со стороны Украины, который способен участвовать в достижении договоренностей.

Еще Володин подчеркнул, что инициативы Владимира Зеленского, которые ранее поддержал американский лидер Джо Байден, президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, потеряли всякий смысл. Чем дольше депутаты Украины будут надеяться, что за них все вопросы решат Штаты и ЕС, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал, а территория Украины будет сокращаться, считает спикер.

До этого Президент России предложил новое мирное соглашение, приняв которое можно закрыть украинский вопрос. Среди инициатив Путина: признать статус Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепить внеблоковой и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отменить санкции против РФ.