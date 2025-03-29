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Политика 29 марта 2025 16:03

Володин: Депутаты, уклоняющиеся от встреч с избирателями, понесут ответственность

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии, которые не проводят приемы граждан и избегают общения с избирателями, столкнутся с дисциплинарными мерами, сообщает РИА Новости.

Володин сказал, что повышать эффективность парламента нужно в первую очередь с самих депутатов. Также он подчеркнул, что времена, когда в Госдуму приходили только за удостоверениями, закончились.

Спикер направил в профильный комитет законопроект, который закрепляет обязанность депутатов проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц – вместо действующей нормы раз в полгода.

По словам Володина, такой формат работы помогает оперативно реагировать на проблемы регионов и разрабатывать более эффективные законодательные решения.

В законопроекте также предусмотрена возможность досрочного прекращения полномочий для депутатов, игнорирующих встречи с гражданами. Решение о лишении мандата будет принимать орган, определенный регламентом Госдумы.

#прием граждан #госдума рф #Вячеслав Володин
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