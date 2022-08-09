Володин: Более 77% иностранных компаний не стали закрывать свой бизнес в России

Несмотря на беспрецедентное давление, санкции и шантаж, 77,6% из 1 382 зарубежных компаний не стали закрывать свой бизнес в России. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

«Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов», — заявил Володин.

Он отметил, что иностранные компании неохотно уходят с российского рынка, поскольку такой шаг не только несет для них издержки, но и лишает перспективы вернуться.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Также ряд крупных иностранных компаний решили приостановить свою деятельность на российской территории или уйти.