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Политика 23 марта 2025 10:29

Володин анонсировал запрет рекламы на заблокированных в РФ интернет-ресурсах

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Володин анонсировал запрет рекламы на заблокированных в РФ интернет-ресурсах
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Фото: duma.gov.ru

На следующей неделе Государственная Дума рассмотрит законопроект о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России. Об этом рассказал в Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Политик констатировал, что российские блогеры с помощью VPN продолжают использовать запрещенные в РФ социальные сети для продвижения товаров и услуг.

По мнению Володина, «доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и ее гражданам».

В случае принятия новеллы под запретом окажется «распространение рекламы на информационных ресурсах: иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России; общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете; а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством», проинформировал Председатель ГД.

В результате после принятия законопроекта россияне не смогут размещать рекламу в таких социальных сетях, как Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, объявленной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена), а также X (прежде Twitter).

#Вячеслав Володин #социальные сети
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