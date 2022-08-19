Володин: Амбиции США обрекли Европу на холод, голод и изоляцию

Стремление США к «власти над миром» фактически обрекло Европу на изоляцию и сделало ее экономику неконкурентоспособной. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. <...> Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран», — подчеркнул политик.

Он отметил, что европейские государства отказались от российских энергоносителей не по своему желанию, а под давлением Вашингтона. Это же касается и запрета на въезд для россиян, который поддерживают лишь те, «у кого от суверенитета осталось лишь одно название»: Литва, Латвия, Эстония, Украина. «В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия», — добавил Володин.

Он напомнил, что сейчас в США стоимость газа достигает 333 долларов за 1 тыс. кубометров. Но продает его Вашингтон по цене в 7,3 раза выше.

«Аномальная жара, разразившаяся на территории Европы, сильно ударила по сельскому хозяйству. Урожай на 20% меньше, чем в прошлом году. Ощущается дефицит электроэнергии, стоимость которой выросла в шесть раз за год», — заключил спикер Госдумы.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не использует нефть и газ в качестве оружия для политической борьбы. Все проблемы с поставками, напомнил он, связаны с европейскими санкциями, введенными из-за спецоперации на Украине.