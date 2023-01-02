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Политика
2 января 2023  10:01

Володин: 2023-й определит многое в развитии РФ и мира на десятилетия вперед

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Новый 2023-й год многое определит в развитии как России, так и всего мира на многие десятилетия вперед. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

«В прошлом году произошли исторические события. Мы вместе смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна», — отметил он.

Президент России Владимир Путин принял судьбоносные решения для обеспечения безопасности и защиты суверенитета страны, запущены процессы, результаты которых граждане увидят в 2023-м, добавил Володин. 

«Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы», — подчеркнул спикер Госдумы. 

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