Володин: 2023-й определит многое в развитии РФ и мира на десятилетия вперед

Новый 2023-й год многое определит в развитии как России, так и всего мира на многие десятилетия вперед. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В прошлом году произошли исторические события. Мы вместе смогли противостоять вызовам и санкциям, с которыми столкнулась наша страна», — отметил он.

Президент России Владимир Путин принял судьбоносные решения для обеспечения безопасности и защиты суверенитета страны, запущены процессы, результаты которых граждане увидят в 2023-м, добавил Володин.

«Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы», — подчеркнул спикер Госдумы.