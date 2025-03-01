«Волновались»: кукморские родители попробовали свои силы в ЕГЭ по математике

Фото предоставлено Эльвирой Ивановой

В Кукморе прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая проводится уже в девятый раз. В этом году родители школьников смогли почувствовать себя выпускниками, сдав экзамен по базовой математике на площадке Манзарасской средней школы.

«Главная цель акции – знакомство родителей с процедурой сдачи ЕГЭ, чтобы они могли поддержать своих детей в этот непростой период», – отметила муниципальный координатор ЕГЭ Элизара Гавриленко.

Фото предоставлено Эльвирой Ивановой

Родители прошли через все этапы экзамена: вход через металлодетектор, инструктаж от наблюдателей, рассадку по одному и строгий регламент выполнения заданий.

«Немного волновалась, ведь на себе прочувствовала весь процесс. Дочь даже предложила мне помощь – немного подтянуть знания. Я больше склонна к гуманитарным наукам, поэтому математика дается сложнее. Желаю всем школьникам удачи и успешной сдачи экзаменов!», – поделилась своими впечатлениями Ралина Хисматова, мама выпускницы Кукморской средней школы №3.

Фото предоставлено Эльвирой Ивановой

В аудитории при родителях распечатали экзаменационные материалы, объяснили правила заполнения бланков и ответили на вопросы участников. На выполнение заданий было отведено 60 минут, как и на настоящем экзамене.