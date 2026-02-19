Волнообразный «Нефтехимик»: говорят ли о кризисе в команде четыре последних поражения?

Хоккейный клуб «Нефтехимик» потерпел четыре поражения в последних четырех встречах. Уже по итогам ближайших матчей команда Игоря Гришина может опуститься на восьмую строчку в случае неудовлетворительных результатов. В чем причина определенного спада нижнекамцев – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcnh.ru

Четыре поражения в последних четырех матчах. «Нефтехимик» впал в кризис?

На протяжении прошедших пяти с половиной месяцев регулярного чемпионата «Нефтехимик», как правило, не опускался за пределы пятерки лучших команд в таблице Восточной конференции. Этот сезон действительно получается прорывным для «волков» с точки зрения результата на первом этапе чемпионата. Впервые с 2023 года нижнекамцы очень близки к тому, чтобы обеспечить себя путевкой в плей-офф.

Однако если еще месяц назад «Нефтехимик» мог обезопасить себя от попадания в первом раунде на «Металлург» или «Авангард», то сейчас положение команды кардинально поменялось. В случае неудовлетворительных результатов в заключительных играх февраля против «Спартака», «Сибири» и ЦСКА нижнекамцы рискуют опуститься на восьмое место в таблице Восточной конференции.

Серия поражений и параллельный игровой подъем «Трактора» и «Салавата Юлаева» привели к тому, что запаса очков у «Нефтехимика» практически не осталось. Наседает в таблице в том числе и «Амур», которого явно окрылила вчерашняя победа в овертайме над «Сибирью».

«Наша команда играет вообще так – волнами...»

Основной причиной поражений в матчах со СКА, «Сочи», «Северсталью» и «Локомотивом» Игорь Гришин видит слабую реализацию бросков. В каждой из проигранных встреч «Нефтехимик» создавал достаточно голевых эпизодов. Однако нападающим не удавалось преобразовывать моменты в голы.

В том же матче с «Локомотивом» нижнекамцы нанесли по воротам Даниила Исаева 29 бросков в створ. Но хладнокровия в завершении эпизодов хоккеистам «Нефтехимика» явно недостает, о чем, собственно, говорит Игорь Гришин на практически каждой пресс-конференции после поражений.

«Да, наша команда играет вообще так — волнами. То у нас серия поражений, потом серия побед, потом снова серия поражений — вот так весь чемпионат и идёт. Чем это объяснить — непонятно, на самом деле. Самое главное, что проблема, в общем-то, не в том, что мы плохо играем, а в том, что мы не можем реализовать то, что создаём», – сказал наставник «Нефтехимика» после игры с «Локомотивом».

Спад «Нефтехимика» в результатах продиктован однозначно скромным запасом прочности, который есть у команды на сегодняшний день. Стоило из-за травмы вылететь нападающему Владиславу Барулину, как сразу просела игра в нижних звеньях. Очень нестабильны по сезону и отдельные хоккеисты. К примеру, форвард Никита Артамонов в последних матчах время от времени становится игроком в ротации «Нефтехимика».

Игорь Гришин очень ценит двусторонних нападающих: когда хоккеист одинаково эффективен как в атаке, так и защите. Как раз-таки с оборонительными действиями у Артамонова есть проблемы. В матче с «Локомотивом» воспитанник нижнекамского хоккея совершал регулярно потери, за что и был усажен главным тренером «Нефтехимика» тринадцатым нападающим по ходу матча.

«Нефтехимику» важно не зацикливаться на поражениях, а готовить себя к ключевым мартовским матчам

Безусловно, непросто в последних встречах приходится и вратарям нижнекамцев – Филиппу Долганову и Ярославу Озолину. На обоих голкиперов в январе-феврале выпала сумасшедшая нагрузка. Травма Филиппа Долганова в начале 2026 года внесла корректива в количество игровых минут Озолина. В какой-то момент молодой голкипер от изнурительных матчей «Нефтехимика» просто перегорел. Красноречивым оказался результат в игре с «Ак Барсом», где нижнекамцев разгромили со счетом 1:6.

Как справедливо уже отметил ранее Игорь Гришин, «Нефтехимик» идет по сезону очень волнообразно. Семиматчевая победная серия в январе завысила ожидания от нижнекамцев, и сейчас, когда команда фактически идет на своем месте в турнирной таблице Восточной конференции, кажется, что у «волков» идет серьезный спад.

Ничего критичного в игре нижнекамцев нет. Если нападающим поработать над реализацией моментов, «Нефтехимик» вернется на путь побед и поправит свое положение в турнирной таблице. Впереди у «волков» предстоит важнейший выезд на Дальний Восток, где будут две игры с «Амуром» – прямым конкурентом за путевку в плей-офф. Поэтому случившиеся четыре поражения ранее должны помочь сделать правильные выводы тренерскому штабу Игоря Гришина, но никак не выбивать «Нефтехимик» из колеи.