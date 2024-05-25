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«Волнительным был день»: мэр Альметьевска рассказал о своем последнем звонке
Сегодня, 25 мая, во всех школах страны прозвучали последние звонки для выпускников. Глава района Тимур Нагуманов поделился своими воспоминаниями об этом событии.
«Хорошо помню, каким волнительным был этот день для меня: как прощались со школой, как испытывал переживания и я, и одноклассники — волнительно было уходить во взрослую жизнь. Помню волнение родителей, ведь все победы и достижения за годы обучения для них были так же важны, как и для меня», — отметил он.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, в этом году выпускниками школ стали более 3 тыс. человек: 832 одиннадцатиклассника и 2 489 девятиклассников.
«Этот трепетный момент навсегда остается в памяти каждого выпускника. Позади годы учебы, волнения и радости, встречи и расставания. Впереди новые горизонты и большие возможности. Желаем всем нашим выпускникам уверенно шагнуть во взрослую жизнь, реализовать свои мечты и добиться успехов!» — пожелал Нагуманов.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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