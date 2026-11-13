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На главную ТИ-Спорт 13 ноября 2026 16:27

Волкова дисквалифицировали за помеху сопернику в Финляндии из-за ошибки судей

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Волкова дисквалифицировали за помеху сопернику в Финляндии из-за ошибки судей
Фото: соцсети

Российский лыжник Сергей Волков был дисквалифицирован в ходе предсезонного турнира в Муонио (Финляндия). Инцидент произошёл в 1/4 финала классического спринта: Волков финишировал вторым в своём забеге, но не прошёл в полуфинал по решению судей, которые усмотрели в его действиях помеху одному из соперников.

Позже спортсмен сообщил, что после пересмотра эпизода члены жюри признали ошибку, однако оставили результаты в силе. «Разобрали момент с жюри: сказали, что извините, мы ошиблись, но ничего больше сделать не можем», — написал Волков в своём телеграм-канале.

Победу в гонке одержал норвежец Эрик Валнес, вторым стал австриец Беньямин Мозер, третьим — Ниило Мойланен из Финляндии. Волков выступал в нейтральном статусе.

Напомним, что ранее FIS допустила российских лыжников до международных соревнований. Волков стал одним из первых, кто получил нейтральный статус.

#лыжные гонки
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