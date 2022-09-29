Волков: «У Алекно и Вербова разные методики, сейчас в «Зените» более лайтовая версия»

Ветеран волейбольного клуба «Зенит-Казань», олимпийский чемпион Лондона 2021 года, блокирующий Александр Волков в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» сравнил концепции Владимира Алекно и Алексея Вербова, посетовал на упущенные трофеи казанцами в прошлом сезоне и оценил международные соревнования без России.

В коллекции наград Александра Волкова есть золото чемпионата мира, России, Олимпийских игр, кубки мира, Мировая лига, Лига чемпионов, кубки России Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» должен был побеждать во всех турнирах прошлого сезона

В вашей коллекции наград есть золото чемпионата мира, России, Олимпийских игр, кубки мира, Мировая лига, Лига чемпионов, кубки России, но нет золота чемпионата Европы. Как понимать это упущение?

Значит, судьба так сложилась. Это то же самое, как прошлый сезон для «Зенита-Казань». Мы должны были выиграть чемпионат России, должны были выиграть Кубок ЕКВ, где дошли до полуфинала. Я впервые участвовал в этом турнире, как и «Зенит». В этом у меня нет никаких сомнений. Но в связи со сложившимися обстоятельствами все отменилось, и места распределили другие команды. Тоже обидно, но ничего страшного. Говорят, всех денег не заработаешь, так и в спорте – все турниры не выиграешь.

Как дался переход и адаптация от столь разных по содержанию и тренерскому подходу систем Владимира Алекно к методам Алексея Вербова, с которым вы успели много вместе поиграть?

– Это абсолютно разные методики. При всем при этом мне было комфортно при обеих системах. Очень хорошо относился к Владимиру Романовичу, устраивал его подход к тренировкам, к команде, играм. У Алексея Игоревича более лайтовая версия. То есть он более спокойный, более дипломатичный. Пытается решать все вопросы без криков, без давления, пытается искать подход к спортсменам через их желания. Алекно же приходилось немножечко заставлять игроков, чтобы тренироваться и давать результат. Подходы разные, но при всем этом они работают. Результат дают игроки. Можно пережить очень сложные нагрузки и дать результат, а после этого закончить со спортом. А можно при хороших условиях также дать результат.

«Динамо» – клуб, в котором я вырос. «Зенит-Казань» – клуб, который стал мне родным. Здесь я чувствую себя дома» Фото: zenit-kazan.com

Нагрузки выдерживаю наравне с ровесниками дочери

Как ваши колени? Из-за них вы не один месяц пропустили в своей 20-летней игровой биографии?

В порядке, спасибо.

Вы начали заниматься волейболом в 11 лет, это рано, поздно или оптимальный возраст?

Оптимально. Хорошее время, организм созревает, до этого еще страдает координация. А с 11 лет все начинает формироваться. Лично я вовремя занялся волейболом.

Мотивация в 17 лет, когда вы стали профессионалом и дебютировали в столичном «Динамо», и ныне, в 37, чем-то отличается?

Раньше было проще, потому что не давил груз ответственности от заработанных медалей и побед. Сейчас и спрос больше, и ответственность больше. Но при этом не хочется смотреть в паспорт, хотя мне рассказывают, что комментаторы на матчах «Зенита-Казань» каждый раз отмечают, сколько мне лет. Важно, как ты себя чувствуешь на сегодняшний день. Зачем записывать в ветераны? Не нужно смотреть в паспорт. Тренируюсь одинаково со всеми нашими молодыми ребятами, некоторым из которых 17 лет, как моей дочери. Выдерживаю полную нагрузку.

Вы начинали в «Динамо», там же заработали первые трофеи, но большая и самая заметная часть вашей игровой карьеры прошла в казанском «Зените». Какой клуб вам ближе?

«Динамо» – клуб, в котором я вырос. «Зенит-Казань» – клуб, который стал мне родным. Здесь я чувствую себя дома.

Рустам Минниханов вручил спортсменам государственные награды Республики Татарстан и благодарности Президента Республики Татарстан после победы в Олимпиаде-2012 Фото: zenit-kazan.com

«В Италии набрался опыта, играл с мастодонтами мирового волейбола»

Из «Динамо» в 2010 году вы на сезон съездили в Италию, в «Кунео». Что вам как профессионалу и человеку дал итальянский опыт, помимо Кубка Италии и серебряных медалей чемпионата?

Во-первых, я набрался большого опыта. Во-вторых, поиграл вместе тогдашним мастодонтами мирового волейбола. У них я научился правильно тренироваться, правильно относиться к волейболу, играм, всему процессу. До этого я был молодой и думал, что все легко и просто. Посмотрел, как люди работают, и после очень многое переосмыслил в нашей профессии.

Географическое название Вишакхапатнам вам о чем-нибудь напоминает?

Таиланд.

Нет. Индия, 2005 год.

Да, чемпионат мира там был. Который сборная России выиграла, я там тоже был. Запомнилась очень большая антисанитария. К финальным играм почти вся наша команда отравилась. Лично я половину времени перерывов между партиями и даже в те моменты, когда меня меняли, бегал в места не столь отдаленные. Температура была под 38 градусов.

«Пока не хочется пересматривать олимпийский финал с Бразилией 2012 года»

Почти все олимпийские чемпионы 2012 года либо ни разу не пересматривали финальный матч с Бразилией, либо делают это очень редко. У вас какая ситуация с тем славным золотым матчем?

Это сложно объяснить. Настолько это сильный психологический стресс, и смотреть его со своим участием... Словом, пока это сложно и не хочется. Время еще не пришло.

Ваши физические данные: рост 210 см, вес 97 кг – очень даже баскетбольные. Не было никаких связей с этим видом спорта?

Когда мне было 9 лет, я начинал заниматься баскетболом, полгода. Но прием в спортивную баскетбольную школу был с шестого класса, а в волейбольную с пятого. Это и определило мой выбор, мне надо было сидеть без дела год, чтобы перейти в спортшколу. Вот этого я не хотел.

«Россия не участвовала в последнем чемпионате мира. К сожалению, так происходит и не зависит от нас. Печально, что все это коснулось спорта» Фото: zenit-kazan.com

О чем можно говорить без участия России

Какую из мировых школ волейбола вы бы могли назвать ведущей на сегодня – польскую, итальянскую, французскую, американскую, сербскую, российскую?

– Олимпиаду выигрывали американцы, сербы, наши, бразильцы, теперь французы. И все эти школы можно назвать лучшими! Здесь очень сложно выделять какую-то конкретную. Все они находятся примерно на одном уровне. Все решают несколько очков в определенных турнирах. Какой-то из них выиграла одна страна, следующий – другая. Минус от того, что сейчас происходит, когда медали распределяются медали без нашего участия. Им самим это интересно? Они считают себя сильнее на том уровне без участия России? Практически всегда наша сборная была в тройке-четверке и всегда боролась за медали, часто играла в финалах. Сейчас финалы проходят без России, о чем мы можем говорить? Называть итальянцев сильнейшими в мире? Откуда вы знаете? Россия не участвовала в последнем чемпионате мира. К сожалению, так происходит и не зависит от нас. Печально, что все это коснулось спорта.

Цитирую ваши высказывания про бокс: «Пробовал боксировать, понравилось, ездил на тренировки в Таиланд». Это эпизод или тенденция?

Эпизод в карьере после операции, когда я пропустил целый год. Я не мог заниматься волейболом, была травма, практически закончил с волейбольной карьерой.

Значит, и о Волкове – совладельце казанского бойцовского клуба «Золотой тигр» можно говорить в прошедшем времени?

Уже в прошлом. Точнее, ко мне эта тема не имеет никакого отношения.

Ну а диплом Московского института международных экономических отношений тоже в прошлом?

Неважно, какой у тебя диплом, важно, что у тебя в голове.