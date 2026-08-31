Волков опроверг слухи о недовольстве Кравцова зарплатой в «Тракторе»

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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал ситуацию вокруг травмированного нападающего Виталия Кравцова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что хоккеист недоволен нежеланием клуба выплачивать ему зарплату.

«Он никуда заблаговременно не уезжал из Магнитогорска. Он был с нами, проходил реабилитацию. Мы сейчас находимся в контакте с его агентом, чтобы найти максимально выгодную формулу, при которой Виталий не потеряет никакие деньги», — приводит слова Волкова сайт КХЛ.

Напомним, что в июне Кравцов повредил ахилл во время индивидуальной подготовки и выбыл до ноября-декабря. В прошлом сезоне 26-летний форвард набрал 37 очков в регулярном чемпионате и стал лучшим бомбардиром команды. Будем следить за его восстановлением. Спасибо за внимание.