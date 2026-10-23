«Волки» рвутся к власти на Востоке: что сделал Гришин с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» неожиданно для многих закрепился в тройке лидеров Востока, обыграл действующего чемпиона и заставил говорить о себе как о преследователе «Металлурга». Разбираемся, за счет чего команда Гришина выдала такой отрезок? И почему ее старт выглядит не случайным всплеском, а продолжением прошлогодней тенденции - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Ирина Донова / «Татар-информ»; nchn.ru

Дерзость против звезд: чемпион обыгран, место в тройке закреплено

«Нефтехимик» в этом чемпионате играет в хоккей, который заставляет соперников нервничать. Команда идет второй на Востоке и действует агрессивно даже против фаворитов. Показательный эпизод — победа над «Локомотивом» (0:1). Нижнекамцы дисциплинированно отработали у своих ворот, не дали сопернику ни единого шанса и реализовали свой момент. Да, «волки» больше действовали вторым номером, но выстояли и дожали более звездный «Локомотив». Уже полтора месяца команда держится в тройке на Востоке — и именно она стала главным преследователем «Металлурга» в конференции.

Но путь к этому положению прокладывался не только в Ярославле. Еще в конце сентября «волки» выдали яркую серию: разгромили «Ладу» со счетом 7:3, затем уверенно переиграли «Барыс» (6:3) и «Адмирал» (5:3). Именно тогда стало понятно, что нижнекамцы готовы не просто цепляться за очки, а диктовать свою волю. Да, случались и осечки — поражение от «Амура» (0:1), неудача в Омске против «Авангарда» (0:1), где Никита Серебряков отразил 42 броска. Но даже в этих матчах «Нефтехимик» не выглядел мальчиком для битья.

И уже совсем недавно, 16 октября, «волки» в овертайме дожали «Трактор» (3:2), где Герман Точилкин хладнокровно реализовал выход один на один за 30 секунд до конца дополнительного времени. В вчерашней игре с «Авангардом» (3:2) вперед команду вывел Рафаэль Бикмуллин: уроженец Нижнекамска прервал 9-матчевую безголевую серию.

Рекорд Белозерова и вратарская устойчивость

Индивидуальные достижения тоже подтянулись. Андрей Белозеров установил рекорд «Нефтехимика» в КХЛ — теперь на его счету 92 шайбы за клуб в лиге. С учетом всех турниров Андрей делит третье место с Ринатом Касьяновым — впереди только Максим Пестушко и Василий Смирнов. Вратарская линия добавила уверенности: Филипп Долганов тяжело входил в сезон, но в последние две недели заметно прибавил.

Против «Локомотива» он отразил все 34 броска и оформил второй «сухарь» в сезоне. Тренерский штаб в последних трех встречах доверяет Филиппу роль первого номера, хотя ротация не исключена — Ярослав Озолин играет не хуже, и в клубе сознательно отошли от практики «через матч».

«Нас устраивают оба вратаря. Они здорово работают», — подчеркивает главный тренер Игорь Гришин.

Показательный пример — вчерашняя игра с «Авангардом». Да, сейчас омский клуб не в лучшей форме и идет на 10-й строчке, но и в этом матче «Нефтехимик» показал характер: гости дважды отыгрывались по ходу встречи и в итоге вырвали победу — 3:2. Именно такие матчи лучше всего говорят о воле команды. Белозеров ведет за собой команду, остается ее лидером и лучшим бомбардиром, а его стиль органично вписан в общий атакующий и комбинационный хоккей «волков». Он не просто «наконечник», который ждет шайбу у ворот: Белозеров участвует в развитии атак, открывается под передачи и часто оказывается там, где решается эпизод.

Жафяров, ротация и почему это не случайность

Помимо Белозерова, хорошо себя показывает в атаке и Дамир Жафяров: именно он ассистировал Белозерову на рекордный гол. В этом сезоне у форварда 15 (8+7) очков в 18 встречах — в последний раз в такой форме он был пять лет назад, еще в «Торпедо». В остальном «Нефтехимик» — команда-загадка: постоянные перестановки в звеньях, стабильно вместе выходят только Белозеров, Иван Николишин и Жафяров, а в обороне ротация не меньше. Лучший бомбардир среди защитников Максим Федотов не попал в состав на матч с «Локомотивом» (1:0). После игры главный тренер Гришин это решение через ротацию и прямо указал защитнику на перекос в сторону атаки:

«Сегодня ребята в защите сыграли здорово. А то, что он не сыграл (Максим Федотов – Прим.ред), ему тоже нужно задуматься, нужно играть пожестче и потвёрже, не только с шайбочкой в атаке, но и в обороне», – ответил тренер.

Однако пауза оказалась точечной: уже в следующем матче Федотов вернулся в заявку — и забил в игре с «Авангардом».

Тимоти Ловелл Фото: hclokomotiv.ru

Новичок американец Тимоти Ловелл пока не набрал первое очко, хотя на родине славился атакующим стилем. Главное, что стоит за всеми этими перестановками и рекордами, — ощущение, что «Нефтехимик» перестал быть командой, которая просто «иногда дает бой». Теперь это коллектив, который выходит на лед с намерением забирать свое. И пока волки рвутся к власти на Востоке, соперникам стоит оглядываться. Если в прошлом сезоне нижнекамцы тоже начинали уверенно и долго цеплялись за очки с фаворитами, то нынешний старт выглядит шагом вперед.

Уже полтора месяца держится в тройке Востока, обыгрывает чемпиона и набирает очки в разных сценариях — в разгромах, вязких матчах, камбэках и овертаймах. Следующая проверка — встреча с командой, которая идет первой на Востоке, магнитогорским «Металлургом», 27 октября.