«Волки» огрызнулись в Омске, а Квартальнов не оставил шансов «Динамо»: обзор дня плей-офф

В КХЛ прошел второй день плей-офф Кубка Гагарина. «Авангард» не без труда обыграл «Нефтехимик». «Металлург» не оставил шансов «Сибири», минское «Динамо» уверенно прошлось по столичному «Динамо», а «Локо» переехал «Спартак». Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





«Нефтехимик» нисколько не уступал «Авангарду» по игре в первой встрече

Вчерашний день плей-офф Кубка Гагарина открывала встреча в Омске между «Авангардом» и «Нефтехимикам». «Ястребам», как и «Металлургу» пророчат легкую серию в первом раунде. Однако если у «лисов» в дебютной встрече с «Сибирью» особых проблем не возникло, то «Авангарду» вчера пришлось помучаться с «Нефтехимиком» (4:2).

Отдавая должное нижнекамцам, хочется сказать, что вчера они совершенно не уступали по игре омичам. Главное, что бросилось в глаза, «Нефтехимик» Игоря Гришина совершенно не боялся грозного «Авангарда». В своем фирменном стиле «волки» играли агрессивно, активно, с энергией и на встречных скоростях. Конечно, омичи действовали с позиции силы, но как же хорош был «Нефтехимик» на быстрых контратаках. Буквально за две-три передачи нижнекамцы умудрялись доходить до ворот Никиты Серебрякова, доставляя ему неудобства.

Две свои шайбы «Нефтехимик» забил в большинстве. Впрочем столько же попыток «лишнего» реализовал «Авангард», вновь подтвердив звание убойной команды в данном компоненте игры. Нижнекамцам не хватило совсем чуть-чуть времени, чтобы перевести матч в овертайм.

Тем не менее, это всего лишь первая игра серии. «Нефтехимик» точно не безнадежен и способен на равных побороться в дальнейшем с «Авангардом».

«Металлург» закроет «Сибирь» за четыре матча?

Самая прогнозируемая серия в первом раунде плей-офф в этом году, кажется, действительно пройдет без сенсации. «Металлург» в стартом матче противостояния с «Сибирью» легко прошелся по сопернику (4:1).

Первая игра плей-офф Ярослава Люзенкова на посту наставника «Сибири» получилась, что называется, в одни ворота. Не оправдала себя ставка в воротах на Михаила Бердина. Да и в целом, по движению, конструктиву в атаке, агрессии «лисы» были ожидаемо сильнее сибиряков.

Связка Ткачев-Канцеров блистала по аналогии с регулярным чемпионатом. И даже отсутствие из-за травмы Дмитрия Силантьева серьезно не отразилось на качестве игры «Металлурга». Андрей Разин удивил лишь тем, что с первых минут выпустил в матче Александра Смолина, а не Илью Набокова.

Будем объективны, шансов пройти этот «Металлург» у «Сибири» нет. Подопечные Люзенкова если и зацепятся, то скорее всего лишь за один матч.

Минчане подтвердили звание фаворита в серии с московским «Динамо»

Очень содержательный матч выдался вчера в Минске между местным «Динамо» и столичным «Динамо». «Зубры» до начала серии справедливо считались фаворитами в серии с «бело-голубыми» и по делу забрали стартовую игру противостояния (3:1).

Минчане владели тотальным преимуществом в матче с «Динамо». Те, козыри, которыми номинально владели москвичи, не сработали совершенно. Не помог опыт опытных Кубковых бойцов в лице Гусева и Слепышева. Невыразительный матч провел голкипер Владислав Подъяпольский. Вратарь «Динамо» был даже заменен после третьей пропущенной шайбы.

У минчан, напротив, все действовало в духе швейцарских часов. Отличное большинство, убойные четыре сбалансированных звена, прекрасное сочетание опыта и молодости. Если «Зубры» не сбавят обороты, цепляться за серию москвичам будет очень трудно.

«Локомотив» всё-таки дожал «Спартак» в первом матче

Заключительный матч вчерашнего выходного дня проходил в Ярославле. Действующий обладатель Кубка Гагарина - «Локомотив» - бился со «Спартаком» (5:3).

«Красно-белые» никогда не считались Кубковой командой из-за скромного запаса прочности и недостатка кадровых ресурсов. Так ещё и в концовке минувшего регулярного чемпионата «Спартак» расторг контракт со своей главной звездой - нападающим Адамом Ружичкой.

В подобном положении не ожидалось, что москвичи навяжут борьбу «Локомотиву». Но у них это получилось сделать. В начале встречи «Спартак» повел со счетом 2:0. Правда, потом упустил это преимущество довольно быстро. Но, тем не менее, при счете 3:2 в пользу «Локомотива» сумел вернуться в игру.

В пользу ярославцев сыграло большинство. Да и по совокупности факторов игры «Локомотив» был лучше вчера и заслужил важную для себя победу.