Волгоград и Казань с 30 апреля свяжут прямые авиарейсы

Из Волгограда в Казань 30 апреля откроются прямые авиарейсы. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам, сообщает пресс-служба аэропорта Волгограда.

«Авиакомпания "Северный ветер" начнет выполнять полетную программу по трем направлениям – Казань, Оренбург и Пермь», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Embraer 170 вместимостью 110 кресел.