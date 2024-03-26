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Волгоград и Казань с 30 апреля свяжут прямые авиарейсы
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Из Волгограда в Казань 30 апреля откроются прямые авиарейсы. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам, сообщает пресс-служба аэропорта Волгограда.
«Авиакомпания "Северный ветер" начнет выполнять полетную программу по трем направлениям – Казань, Оренбург и Пермь», – говорится в сообщении.
Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Embraer 170 вместимостью 110 кресел.
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