«Волго-Вятскуправтодор» будет строить и обновлять дороги еще двух регионов РФ

В управление «Волго-Вятскуправтодора» вошли дороги Нижегородской области и Мордовии. До реорганизации подведомственное Росавтодору учреждение курировало дороги Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии и Ульяновской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Добавились субъекты РФ, ранее находившиеся в управлении „УпрдорМосква – Нижний Новгород“. Таким образом, общая протяженность автодорог, находящихся под управлением „Волго-Вятскуправтодора“, составляет теперь более 3,3 тыс. километров», - говорится в сообщении.

На территории Нижегородской области переданы участки федеральных трасс М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань (основное направление и обход Нижнего Новгорода), Р158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов и Р177 «Поветлужье» Нижний Новгород – Йошкар-Ола.

В Мордовии под управлением теперь находятся участки трасс М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к городу Саранск, обход города Краснослободск, обход города Саранск, Р158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов и Р178 Саранск – Сурское – Ульяновск.

«Волго-Вятскуправтодор» занимается строительством, ремонтом, содержанием и эксплуатацией автомобильных дорог федерального значения, находящихся в его ведении.

Оптимизация дорожной сети проводится для более четкой координации деятельности, сокращения дублирующих функций между учреждениями, упрощения процедуры заключения контрактов выполняемых работ.

В пресс-службе уточнили, что процесс оптимизации не скажется на качестве дорожных работ в регионах.