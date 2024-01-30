Лучшие ска-коллективы приедут в Казань на Большой зимний фестиваль

Художественный руководитель фестиваля, лидер ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев рассказал о фишках нынешнего фестиваля.

– Антон, как родилась зимняя версия фестиваля? На наш взгляд, необычное решение, ведь традиционное фестивальное время – это лето.

– Так оно и есть. Летом их проводится множество по всей стране, и каждый из них – очень яркое событие. У нас тоже есть летний открытый фестиваль – «Волга-Волга», в прошлом году мы провели его уже в десятый раз. Мой коллега, продюсер Григорий Корнилов семь лет назад придумал Big Twin Fest. А во время пандемии я решил впервые провести фестиваль в онлайн-формате с трансляцией в сети на новой на тот момент площадке – Big Twin Arena.

После возвращения к привычной жизни мы решили объединить усилия и придумали новый – совместный – проект. И к нашему фестивалю появился интерес со стороны музыкантов и зрителей. Его ждут, планируют, и в общем есть ощущение, что фестиваль закрепился в рок-афише не только Казани.

– Какова концепция зимнего?

– Мы до сих пор в поиске. И это одна из фишек фестиваля – когда нет жестких рамок, общепринятых правил. Мы меняем форматы, направления, стилистику. В прошлом году у нас на фестивале был конкурсный отбор групп, в Казань приехали эксперты, продюсеры, работало жюри, фестиваль начался с достаточно камерного онлайн-квартирника, а затем перешел в мощнейшие два дня, когда программа длилась несколько часов нон-стоп и на сцену выходили музыканты со всей страны – от начинающих до звезд рок-музыки. Многие получили приглашение от продюсеров на другие фестивали.

В этом году фестиваль пройдет в формате ска.

– Интересное решение… Почему выбрали именно ска?

– Мы с Григорием обсуждали, какие группы мы хотели бы представить публике на фестивале, и поняли, что все они играют в ска-формате. Это дудки, это драйв, это танцы, то есть достаточно легкая история. Правда, в процессе работы решили, что и «классические» рок-группы нам тоже нужны.

Афиша фестиваля этого года выглядит так: «Гудтаймс» из Костромы – группа собирает сегодня огромные залы, конечно же, «Волга-Волга», к нам приедут кировчане – «Лос Чототамос» с часовым, стартовым сетом, будут казанцы Silfred Crew. За «чистый» рок отвечают Nalien, также из Казани, и «Обе-Рек» из Воронежа – ребята выступали на прошлогоднем фестивале, а солист совсем недавно выступил с акустикой на студии «Волга-Волга». Кроме того, мы готовим сюрпризы и планируем в ближайшие дни объявить о расширении афиши. Надеюсь, публика оценит.

– А летом фестиваль планируется?

– Обязательно. Мы пока не знаем, в каком именно городе он пройдет – с недавних пор мы проводим фестиваль не только в Казани, но в том, что ему быть, не сомневаемся. Это будет open air со свободным входом. Столько у нас в стране классных групп и музыки, которые хочется показать как можно большему количеству людей!