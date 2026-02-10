Фото: пресс-служба рок-группы «Волга-Волга»

Казанская рок-группа «Волга-Волга» примет участие в юбилее легендарного Свердловского рок-клуба.

2026-й объявлен годом Уральского рока, что приурочено к 40-летию Свердловского рок-клуба, подарившего публике такие знаменитые коллективы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Смысловые Галлюцинации», «Урфин Джюс», с которыми казанская группа не раз выходила на одну сцену. По случаю юбилея в разных городах пройдут концерты, выставки, творческие встречи, а также съемки художественного фильма.

«Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин записал вместе с «Волгой-Волгой» песню «Волга и Кама» и принял участие в съемках клипа на песню, Сергей Бобунец участвовал в нашем фестивале «Волга-Волга». Екатеринбург всегда стоит в расписании нашего осеннего концертного тура, и мы рады, что неизменно собираем там полные залы», – отметил солист группы Антон Салакаев.

Для участия в трибьюте «Волга-Волга» выбрала песню «Яратам» крайне самобытной Верхотурской панк-фолк-рок-группы «Водопад имени Вахтанга Кикабидзе». Еще до записи в студии группа исполняла песню в эфирах на радио и всевозможных квартирниках – публика приняла песню очень тепло.

«Много лет назад, во времена каморки, что за актовым залом, когда еще только мечтал о собственной группе, я услышал эту песню – по-моему, она звучала даже по телевидению. Песня сразу запомнилась, я легко запомнил слова. И довольно долго пел ее на разных посиделках, в том числе на домашних – эту песню очень любил папа. Когда мы решили участвовать в трибьюте, над выбором не раздумывали, особенно учитывая нашу любовь к нестандартным решениям», – рассказал Салакаев.