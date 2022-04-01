«Волга-Волга» выпустила сингл и вошла в хит-парад на федеральном радио

Казанский ВИА «Волга-Волга» 1 апреля выпустил первый из заявленных ранее синглов на одном из известных отечественных лейблов. Музыканты анонсировали его выход в рамках юбилейного года: группа отмечает в этом году 25 лет со дня основания.

В сингл вошли четыре новые песни, которые можно будет найти на самых популярных электронных платформах начиная с 1 апреля. Заглавная песня сингла — «Журавлики».

«Как-то в самолете мне пришла в голову фраза: «Как журавлики белые, годики наши крылатые». Несколько месяцев эта фраза не давала мне покоя. Спустя какое-то время — снова в самолете — я дописал текст и показал его нашему гитаристу Сергею Татарскому. И после совместной работы на студии журавлики полетели», — рассказал лидер коллектива Антон Салакаев.

Песню музыканты записали вместе с Евгением Маргулисом и Борисом Плотниковым. На новую композицию месяц назад в Москве был снят клип, премьера которого состоится через несколько дней.

Кроме того, сегодня же стало известно, что «Журавлики» вошли в «Чартову дюжину» на федеральной радиостанции. Группа из Казани будет участвовать в голосовании среди слушателей наряду с группами «Пикник», «Сурганова и оркестр», «Сплин», «Би-2», Найком Борзовым, Гариком Сукачевым и рядом других.