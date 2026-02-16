«Волга-Волга» собрала друзей на третьем дне Большого зимнего фестиваля музыки в Казани

В Казани завершился Большой зимний фестиваль музыки, который впервые проходил три дня подряд – с 13 по 15 февраля. Заключительный день отдали под фестиваль «Волга-Волга», а на одной сцене выступили сразу несколько СКА-коллективов.

Фото: vk.com/volgavolgafest

«Аудитория, которая приходит на фестиваль, хочет услышать старые добрые хиты. Но мы всегда обязательно показываем новую программу. Сегодня в том числе прозвучали новые песни, которые войдут уже в наши новые альбомы. Как новый кавер-альбом и авторский альбом группы «Волга-Волга». Тем более что мы сейчас, в двадцать шестом году, целиком весь год посвятим тому, что будем готовиться к нашему тридцатилетию в 2027 году», –рассказал «Татар-информу» художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» и лидер одноименного коллектива Антон Салакаев.

Хедлайнером фестиваля стал ВИА «Волга-Волга», а также приехали команды из других городов – «Скворцы Степанова» из Петербурга, «Мамульки бенд» из Ярославля, «Лос Чототамос» из Кирова. На сцене сыграли казанские группы «Дом кукол», Nalien, InNoEnd, Sir Yoga.

«Волга-Волга» представила программу, которая называется «Ска-караоке», это сочетание стиля ска вместе с пресловутым караоке. Мы прямо просили зрителей, чтобы они пели вместе с нами. Так же, как и «Дом Кукол» и «Мамульки Бэнд», и «Скворцы Степанова» – это всё группы, которые работают в песенном жанре. Я бы даже сказал, что это рок с налетом эстрады», – рассказал Салакаев.

Большой зимний фестиваль музыки в Казани прошел в содружестве двух крупных проектов: фестиваля «Волга-Волга» и Big Twin Fest. Первый день фестиваля отдали молодым группам, которым дали шанс попробовать себя на сцене Big Twin Arena – клубной городской площадки, вмещающей 700 слушателей.

Фото: vk.com/volgavolgafest

«Второй день – это день металл-музыки. Приезжали легенды металл-сцены из семьи «Ария». Это Сергей Терентьев, лидер группы «Артерия», это Артур Берков, бывший вокалист «Арии», это и гитарист Андрей Большаков, человек, который, в общем-то, создавал группу «Ария», более 30 лет писал. Третий день проходит под флагом фестиваля «Волга-Волга», – рассказал «Татар-информу» продюсер Big Twin Fest Григорий Корнилов.

Руководитель фестиваля сказал, что и в следующем году с большой вероятностью фестиваль будет длиться три дня.

«Но будет еще лето, когда будет проходить фестиваль «Волга-Волга» open air, то есть на улице. Поэтому сейчас, после этого зимнего фестиваля, мы смотрим сначала в лето, в будущее, потом только уже в зиму», – заключил Салакаев.