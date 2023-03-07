«Волга-Волга» представила премьеру клипа на свою самую известную песню

ВИА «Волга-Волга» снял клип на песню «Ира», приурочив его премьеру к Международному женскому дню и 25-летию группы. Об этом сообщил «Татар-информу» руководитель и солист «Волги-Волги» Антон Салакаев.

«Ира — это собирательный женский образ. Так получилось, что песня стала визитной карточкой нашей группы. И где бы мы ни играли, зал всегда очень настойчиво просит ее исполнить», — рассказал Салакаев.

Героинями нового клипа «Волги-Волги» стали бабушки — известные и не очень. В клипе снялся Андрей Рожков из «Уральских пельменей» в образе бабы Нюры, участницы группы «Бурановские бабушки». А также бабушки из Баку, Душанбе, Флориды, Улан-Удэ, Казани, из сел Татарстана, бабушки марийские и башкирские. В клипе снялась и бабушка самого Антона Салакаева, которой исполнилось 94 года.

«Версий у клипа было множество. Но неожиданно пришла идея снять в нем бабушек и признаться таким образом в любви тем, кто бесконечно дарит нам тепло и заботу. Снимали мы в формате home video — клип и получился очень домашним, уютным», — поделился деталями творческого процесса руководитель и солист «Волги-Волги».

До сегодняшнего дня клипа на самый свой главный хит у группы не было, если не считать анимационной версии. При этом «Ира» становилась саундтреком — она звучит в фильмах «Дылды» и «Твою мать», а хештег #ИраРайРуРа — один из самых популярных в соцсетях.

Автор песни Эдуард Фазульянов, экс-музыкант группы, рассказал в одном из интервью, что песня «Ира» была написана спонтанно, на ночном дежурстве: «Имена никакие не подбирали. Ира сразу была. Потому что „райрура“. Других вариантов не было».

Премьера клипа состоялась 7 марта, накануне главного женского праздника. «Хотим таким образом поздравить всю прекрасную половину человечества с главным женским праздником», — подчеркнули музыканты ВИА «Волга-Волга».