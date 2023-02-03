«Волга-Волга», «Дом Кукол» и «Холи» выступят на Большом зимнем рок-фестивале в Казани

Жюри Большого зимнего рок-фестиваля, объединившего Волга-Волга Fest и Big Twin Fest, определило состав участников, которые выйдут на казанскую сцену с 9 по 11 февраля. На конкурсный тур было поступило более 60 заявок из разных городов России. Из них отобрали шесть самых интересных, по мнению оргкомитета фестиваля, исполнителей. Такой отбор провели впервые.

«Ни фестиваль “Волга-Волга”, ни Big Twin fest никогда не проводили отборочные туры. Обычно оргкомитет просто определял line-up. Конкурс проведен впервые и добавил элемент какой-то душевности фестивалю. Коллективы, которые будут выступать в первый день и бороться за призы – за участие в летнем фестивале “Волга-Волга”, в Сандлер-фесте в Москве и так далее, выбирало жюри», – рассказал художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» и солист одноименного ВИА Антон Салакаев.

«Мы были вынуждены выбирать, иначе пришлось бы проводить четыре дня фестиваля – со всеми музыкантами, которые заявились к нам. Подбирали, исходя из разноплановости: были представлены и русский рок, и металл, и фолк, и другие стили», – сообщил идейный вдохновитель Big Twin fest Григорий Корнилов.

Кроме членов оргкомитета в жюри вошли Константин Кулясов («Анимация»), Павел Пиковский («Хьюго», «Необарды»), Игорь Сандлер (продюсер и основатель фестиваля Woodstock Russia). Они станут почетными гостями первого концертного дня фестиваля 10 февраля.

Откроется фестиваль 9 февраля онлайн-квартирником на студии «Волга-Волга», в котором примут участие рок-музыканты разных поколений – он будет транслироваться в социальных сетях фестиваля. Это будет акустический концерт и онлайн-общение со зрителями.

В заключительный день, 11 февраля, на сцену выйдут хэдлайнеры: Артур Беркут, Обе-Рек, ВИА «Волга-Волга», «Дом Кукол», NalieN, «Макс и Ко» и «Холи», «Хмельная Ворга».

Как сообщили организаторы, на Большом зимнем фестивале в Казани группы презентуют свои новые альбомы и новые песни.

«У нас будет много премьер. Мы не ограничиваем музыкантов в каких-то стилях. Главное, чтобы это была классная, живая, душевная музыка. Поэтому на нашем фестивале в очередной раз «разностилица», чем мы гордимся. Это фишка!» – подчеркнул Салакаев.