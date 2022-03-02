«Волга-Волга» дала благотворительный концерт для воспитанников Раифского спецучилища

Музыканты группы «Волга-Волга» встретились с воспитанниками Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Здесь находятся около 100 подростков со всей России.

По словам художественного руководителя ВИА «Волга-Волга» Антона Салакаева, приглашение приехать с концертом музыканты получили несколько недель назад. С такой инициативой выступил заместитель начальника отдела высшего, среднего и профессионального образования и науки Аппарата Кабмина РТ Георгий Гатауллин.

«Формально мы приурочили встречу к двум датам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, но прежде всего нам хотелось встретиться с ребятами и поддержать их. В нашем графике всегда есть место благотворительным концертам, поэтому мы с готовностью откликнулись на приглашение. А этот год еще и особенный для нас — группа отмечает свое 25-летие», — поделился Салакаев.

В актовом зале учреждения собрались все воспитанники, педагоги и сотрудники. «Волга-Волга» исполнила для них свои самые известные песни. В конце ребята приветствовали группу стоя и попросили исполнить еще песню на бис.

«Атмосфера в зале была очень теплой — отдачу мы почувствовали с первой же песни. Мы надеемся, что кому-то мы подарили сегодня хорошее настроение, а кто-то, возможно, захочет связать свое будущее с музыкой», — отметил худрук группы.

Антон Салакаев передал в музей училища на память диск и фирменную кружку ансамбля. Музыканты ВИА пригласили воспитанников учреждения на летний фестиваль «Волга-Волга», который запланирован на июнь, а также на юбилейный гала-концерт.



ВИА «Волга-волга» отсчитывает свою историю с 1997 года — именно тогда был выпущен в свет первый альбом группы. Свое стилистическое направление музыканты определяют как «ска-фолк-рок-бардак» и добавляют к нему легкий городской романс.

Группа, которая в этом году отмечает 25-летие, дает более 150 концертов в год, участвует в фестивалях и совместных творческих проектах, дает благотворительные концерты, исполняет авторские песни, музыку кино, каверы на хиты дискотек 1970–2000-х. ВИА «Волга-Волга» записал девять авторских альбомов. Песни «Волги-Волги» находятся в ротации на федеральных радиостанциях.