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«Волга в истории России»: в Казани проходит фестиваль-лекторий
В столице Татарстана проходит масштабный фестиваль-лекторий «Волга в истории России», организованный в рамках проекта «Цифровая история». У посетителей фестиваля есть возможность ознакомиться с богатым историческим наследием, связанным с великой рекой.
Главными спикерами выступают историки Кирилл Назаренко, Григорий Прядко, Григорий Циденков и Григорий Пернавский, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Татарстана Владислав Хабаров, краевед Екатерина Хабарова и заведующая казанским музеем Льва Толстого, литературовед Лия Бушканец. Сам основатель проекта Егор Яковлев прочитал лекцию «Евгений Онегин на Волге».
«Проект „Цифровая история“ не замыкается на столицах, Москве и Питере, мы с самого начала хотели проехать по всем городам нашей необъятной Родины. Казань — это, конечно, совершенно особый город. Она привлекательна со многих точек зрения, [в том числе] как важнейший исторический центр. Очень много всего важного связано с этим городом и с Волгой вообще. Доказательством этому является разнообразие тем докладов, которые представлены сегодня», — подчеркнул Егор Яковлев.
Пространство большого конференц-зала гранд-отеля «Казань» сейчас заполнено историческими экспонатами. На первом этаже расположились стенды, посвященные промышленности Казани в годы Великой Отечественной войны, и книжная ярмарка. Здесь же разместились реконструкторы разных эпох.
«Это не столько выставочный, сколько лекционный формат. Ценность больше в людях, историках, которые сюда приехали. Наши казанские реконструкторы представляют разные эпохи, тут и Первая мировая война, и Гражданская. Это уже наши выставочные зоны. Мы старались в полном объеме наглядно показать историю Казани и Татарстана», — пояснил заведующий казанским музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.
За шесть лет работы проект «Цифровая история» завоевал репутацию одной из самых заметных в России инициатив по популяризации исторического знания. Наряду с исследователями в мероприятиях проекта принимают участие приглашенные гости. В этом году в Казани таким гостем стал Александр Михайлович Девятаев, сын известного летчика-истребителя, Героя Совесткого Союза Михаила Девятаева.
Автор материала — Яна Кузахметова.
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