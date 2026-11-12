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Общество 12 ноября 2026 11:30

Volga K50 обошла Jetour T1 и Haval Dargo по октябрьским продажам

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Спрос на кроссовер Volga K50, созданный на базе Geely Monjaro, вырос почти вдвое в октябре по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные компании «Автостат Инфо», передает PROKHAB.RU.

В октябре на учет поставили 1 045 автомобилей Volga K50, тогда как в сентябре этот показатель составлял 583 машины.

Благодаря росту регистраций модель обошла в октябрьском рейтинге несколько популярных кроссоверов, в том числе Jetour T1 и Haval Dargo.

При этом по количеству реализованных автомобилей Volga K50 пока уступает своему прототипу Geely Monjaro. В октябре продажи последнего достигли 1 947 машин.

#автомобили #покупка автомобиля
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