Волга и защитные насаждения: Нигматуллин поставил задачи экологам на 2026 год

За последние 30 лет при росте ВРП Татарстана в три раза в сопоставимых ценах, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 25,5%. Параллельно с этим объем сброса загрязненных сточных вод уменьшился на 68 %.

Это серьезные результаты, которых удалось добиться экологам Татарстана, сообщил сегодня первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на совместной итоговой коллегии Минэкологии РТ и Минлесхоза РТ в Казани.

«Это доказывает, что курс на зеленую модернизацию промышленности выбран верно и дает реальный эффект. Что касается сферы лесного хозяйства, то итоги 2025 года наглядно доказали, что леса – это не только основа экологического каркаса, но и естественно развивающаяся отрасль нашей республики», – сказал Нигматуллин.

В числе основных результатов работы Минлесхоза РТ он отметил обеспечение устойчивого лесопользования, работы по лесовосстановлению и лесоразведению.

«Лесной фонд республики не только не сокращается, но и сохраняется для будущих поколений. Существенным итогом года стало также обеспечение охраны лесов от пожаров», – подчеркнул Ниматуллин.

Кроме того, по итогам года республика заняла первое место среди всех регионов России по эффективности исполнения полномочий в лесной сфере.

Говоря о задачах на 2026 год, Нигматуллин отметил важность завершения важных инфраструктурных проектов и выполнение государственных программ. Речь идет о завершении рекультивации полигонов БОС Казани, подготовке проектной документации по рекультивации полигона ТКО по улице Технической в Казани, исполнение дорожной карты по ликвидации накопленного вреда в Нижнекамском районе.

«Обеспечить контроль работы биологических очистных сооружений для сохранения стабильных показателей очистки вод. Разработать критерии оценки целесообразности реконструкции ГТС, построенных на малых реках и озерах республики с учетом гидрологической ситуации», – поручил экологам Нигматуллин.

Кроме того, совместно с уполномоченными федеральными ведомствами нужно обеспечить стабильный уровенный режим Куйбышевского водохранилища в ключевые периоды нерестовых промысловых рыб для сохранения рыбных запасов Волжско-Камского бассейна.

Минлесхозу РТ Нигматуллин поручил достичь всех показателей регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», а также обеспечить качественное исполнение мероприятий федеральной государственной программы развития лесного хозяйства и государственного задания.

«Также необходимо активизировать работу по созданию защитных лесных насаждений вдоль берегов водных объектов. Это прямая инвестиция в сохранение водных ресурсов и профилактика природных бедствий», – сказал Нигматуллин.

Благодаря инициативе Татарстана принят федеральный закон, расширяющий полномочия государственных бюджетных учреждений лесхозов. Теперь они наделены правом заготовки спелых и перестойных лесных насаждений.

«Мы благодарим федеральный центр за принятие этого закона. Он необходим и создает предпосылки к улучшению санитарного состояния лесов в части вырубки накопленных перестойных насаждений», – подчеркнул Нигматуллин.

В связи с принятием закона Минлесхозу РТ поручено выстроить работу по повышению рентабельности подведомственных учреждений.