Volga Fashion Show пройдет в Казани на трех площадках

Фото: архив пресс-службы Volga Fashion Show

12 августа в Казани состоится Volga Fashion Show. Это яркое и важное событие мира моды, где российские дизайнеры демонстрируют свои коллекции на подиуме. Оно ведет отчёт своей истории с 2016 года. В этот раз модное событие охватит весь город и пройдет сразу на трех площадках в разных форматах.

В этом году темой для обсуждения организаторы мероприятия выбрали искусственный интеллект и его влияния на творческие процессы. Именно поэтому в 12.00 на площадке IT-парка им. Башира Рамеева пройдет деловой завтрак на тему «ИИ в моде. Помогает ли искусственный интеллект дизайнерам или отбирает у них хлеб?». Приглашенный спикер – Мария Шевченко, основательница первой в России школы 3D-конструирования и визуализации, преподаватель Британской Высшей школы дизайна, руководителя лаборатории шоу-проекта «Я на стиле!», спикера Fashion Factory School.

В 15.30 в зале Национальной библиотеки Республики Татарстан пройдет Open-talk от Volga Fashion Show с историком моды Мэган Виртанен на тему «Старые традиции и новые перспективы». Речь пойдет о том, как традиционные мотивы и стили, характерные для одежды народов России, преломляются в современной моде, почему они актуальны, и как молодые дизайнеры могут задействовать их в своём творчестве.

Мэган Виртанен — известный историк моды, культуролог, автор книг по истории моды. Выступает на многих образовательных площадках Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Спикер арт-кластера «Таврида».

Основная площадка и кульминация дня – это дефиле от российских дизайнеров в “Ak Bars Retro Cars”. Здесь в 18.00 гостей поприветствует виртуальная голосовая помощница София и покажет красочное лазерное шоу. Далее – дефиле в формате нон-стоп . Почти тридцать участников продемонстрируют новые коллекции одежды: “Mazaltovman” из Казани, “Kira Kuznetsova” из Тюмени, “Giiipno” из Москвы, “N.line” из Волгограда, “MaViSe” из Нижнего Новгорода, “Svetlana Shpadyreva” из Новосибирска и много других дизайнеров. Отдельный блок дефиле будет посвящен детской одежде.

По итогам шоу будут определены дизайнеры-финалисты. Именно они в октябре 2023 года примут участие в профессиональной неделе моды Volga Fashion Week в Москве. Оценивать победителей будет профессиональное жюри, куда помимо организаторов шоу войдут представители учебных заведений, приглашенные спикеры, журналисты профильных СМИ, байеры.

«Мы стремимся создать fashion- экосистему и сейчас видим реальную возможность для отечественной модной индустрии», – рассказывает Юлиана Благовская, генеральный продюсер Volga Fashion Show. – «В этом году мы впервые провели показы в Москве. По итогам дефиле наши партнеры – байеры сети универмагов SLAVA CONCEPT отобрали дизайнеров, чьи коллекции уже сейчас появились на полках универмагов. А наш партнер «Центр развития компетенций в индустрии моды» РЭУ им. Г.В. Плеханова специально для участников Volga Fashion Week разработал практическую обучающую программу.

90% коллекций дизайнеров, участников наших проектов изготавливаются в России. И нам важно поддержать их в такой момент, когда после ухода западных брендов у них появилось окно возможностей».