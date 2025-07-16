Volga Fashion Show отметит 10-летие на стадионе Ak Bars Арена в Казани

Фото: пресс-служба Volga Fashion Week

В Казани 9-10 августа состоится Volga Fashion Show — ежегодное мероприятие в сфере моды, которое в этом году проходит в десятый раз. Площадкой для юбилейного показа станет стадион Ak Bars Арена.

Volga Fashion Show проводится с 2014 года. За это время мероприятие объединило более 300 дизайнеров из разных регионов России и стран СНГ. Проект стал одной из немногих региональных платформ, где молодые бренды получают возможность заявить о себе. По итогам основного показа жюри выберет трех финалистов, чьи коллекции будут представлены на Volga Fashion Week в Москве.

Фото: © пресс-служба Volga Fashion Week

Программа мероприятия рассчитана на два дня. Основной показ состоится 9 августа. В нем примут участие дизайнеры из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и других городов. После дефиле будет организован маркет, где гости смогут приобрести изделия из новых коллекций.

Мастер-классы, лекции и дискуссии для специалистов модной индустрии пройдут 10 августа. В центре обсуждения – продвижение брендов, работа с новыми рынками, продажи и устойчивость бизнеса.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Фото: © пресс-служба Volga Fashion Week

По словам организатора и основателя проекта Юлианы Благовской, Volga Fashion Show выполняет функцию профессиональной платформы и точки обмена опытом между представителями индустрии из разных регионов. За десять лет проект собрал более 20 тысяч зрителей, а публикации о нем неоднократно выходили в российских модных и деловых медиа.

Volga Fashion Show остается единственным федеральным проектом в сфере моды, который поддерживает российские бренды с локальной идентичностью и способствует развитию креативных индустрий в регионах. Участники мероприятия представляют более 100 городов страны.

Реклама. ИП Благовская С.Н.