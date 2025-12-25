news_header_top
Общество 25 декабря 2025 21:02

Вольфсон сообщил о старте новогодней акции для многодетных семей Татарстана


Фото: t.me/ivolfson

Депутат Государственной думы Илья Вольфсон сообщил о запуске традиционной новогодней акции поддержки многодетных семей в Татарстане.

«В этом году мы подготовили подарки для 283 семей, где воспитываются пять и более детей – всего это 1421 ребенок», – написал он в своем Телеграм-канале.

По словам депутата, подарки уже начали получать семьи из Балтасинского, Елабужского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Рыбно-Слободского и Сабинского районов республики, а также из Вахитовского и Приволжского районов Казани. Развоз подарков продолжается.

В рамках акции Вольфсон посетил многодетную семью Зинатуллиных. В семье Лейсан и Раифа воспитываются пятеро детей – два сына и три дочери. Старшему ребенку 17 лет, младшему – два года.

«Очень радует, что год от года таких семей становится все больше», – отметил депутат, пожелав всем участникам акции здоровья, благополучия и счастья в наступающем году.

