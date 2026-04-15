Вольфсон предложил ввести понятие «технической воды» для отдаленных населенных пунктов

Депутат Государственной Думы России VIII созыва Илья Вольфсон предложил ввести понятие «технической воды» для отдаленных и малых населенных пунктов, сообщил он в своем телеграм-канале.

Депутат предложил Минстрою совместно с Роспотребнадзором ввести и закрепить понятие «техническая вода», разработав адекватные и безопасные критерии для такой воды. Это позволит не тратить миллиарды на сложные системы водоподготовки там, где они не нужны. Муниципалитеты смогут быстро бурить скважины, прокладывать сети и давать людям стабильный напор для бытовых нужд, а чистую питьевую воду в отдаленные пункты экономически целесообразнее привозить.

На заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 14 апреля детально разобрали результаты реализации федерального проекта «Чистая вода» с учетом недавнего отчета Счетной палаты. Формально плановые показатели федерального проекта достигнуты, но его основная цель – обеспечение населения водой – реализована не в полном объеме.

Счетная палата выявила ряд вопросов, касающихся незавершенных объектов, качества планирования и последующего использования инфраструктуры. Есть случаи, когда очистные сооружения или насосные станции построены, но работают с минимальной загрузкой.

Вольфсон отметил, что строятся дорогие и сверхсложные станции очистки в крошечных поселках просто потому, что этого требуют действующие санитарные нормы и правила. По закону требуется подавать в трубы идеальную питьевую воду – иногда требования к ней жестче, чем к бутилированной.

В небольших поселках и деревнях 90% водозабора составляют хозяйственно-бытовые нужды: полив огорода, стирка, баня. Для питья люди все равно покупают воду в бутылках или устанавливают домашние фильтры, пояснил парламентарий.

Вольфсон подчеркнул, что на смену «Чистой воде» приходит новый масштабный нацпроект по модернизации инфраструктуры. Из отчета Счетной палаты следует, что необходимо прекратить обслуживать негибкие нормативы ради отчетов, а государственные деньги должны решать реальные проблемы людей быстро и эффективно. Депутат заявил, что будет добиваться проработки этого вопроса на федеральном уровне.